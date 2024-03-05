Alman amigo sahaya girdi öfkesini futbolculardan çıkardı. 6-0'lık yenilgi çılgına çevirdi

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Alman amigo sahaya girdi öfkesini futbolculardan çıkardı. 6-0'lık yenilgi çılgına çevirdi
Darmstadt'ın, Augsburg karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyet sonrası tribün lideri tüm takıma sert bir konuşma yaptı.

Almanya'dan son dönemde ilginç görüntüler geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bundesliga'nın yayın haklarını yurt dışındaki bir firmaya satmak isteyen federasyon tepkisiyle karşılaşmıştı.

Hemen hemen her maçta çeşitli protestolar yapılırken, federasyon geri adım attı bu fikrinden vazgeçti.

Bu kez de sahalarda enden görülen bir an yaşandı.
Bundeliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98 sahasında Augsburg'a 6-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından ligin dibine demir atan Darmstadt 98'ın amigosu sahaya girerek tüm takıma sert bir konuşma yaptı.

Bu anlar sosyal medyada viral olurken, amigonun konuşma ayakta ve ses çıkarmadan dinleyen futbolcuların oldukça stresli olduğu görüldü.

Darmstadt 98, 13 puanla son sırada bulunuyor. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark olan Darmstadt 98'in küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.

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