Ferhat Göçer’den dostu Zilan Tigris’e veda. ''Nefesim kesildi, yüreğim yandı''

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’yi yasa boğan depremde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Zilan Tigris olarak tanınan Ermeni asıllı sanatçı Dilek Küçüker ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da yaşamını yitirdi.

Yakın dostu Zilan Tigris’i kaybetmenin acısını yaşayan Ferhat Göçer de Instagram hesabından yaptığım paylaşımda “Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim. Dostum, arkadaşım, meslektaşım… Bugün cansız bedenini göçük altından çıkarmışlar. Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı” dedi.

2002 yılında ‘Türkiye Şarkıları’ projesinde yer alan ve Sezen Aksu ile yurt içi-yurtdışı turnelerine katılarak kardeşlik şarkılarını seslendiren Dilek Küçüker, 2004 yılında da sanatçı Ferhat Göçer ile ‘Anadolu Aryaları’ projesinde yer almış, konserler vermişti.

