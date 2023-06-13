Vedat Milor bu defa çiğköfteye kafa tuttu

Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un menemen üzerine yaptığı 'soğanlı mı soğansız mı' anketi günlerce konuşulmuştu.

Şimdi de Milor'un etsiz çiğköftelere dair gönderme yaptığı paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Milor, bir Tweet'e verdiği yanıtta, "Tavuk yemiyorum" dedi. Milor devamında ise, "İstanbul’da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" diye yazdı.

"NASIL DAHA İYİYE GİDEBİLİRİZ Kİ?"

Bununla da yetinmeyen Milor, bir video çekerek Türkiye’de gerçek çiğ köftenin Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandığını anlatarak sinirlendiğini dile getirdi.

“Bu çiğ köfte değil, kısır” diyen Milor, “Doğruları sen söylemezsen, ben söylemezsem, o söylemezse, nasıl daha iyiye gidebiliriz ki?

Böyle ülke mutfağı ancak geriye gider ve kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız” ifadelerini kullandı.