Vedat Milor bu defa çiğköfteye kafa tuttu

Vedat Milor, İstanbul'da çiğköfte olmadığını, aslında satılanların kısır olduğunu söyledi.

Vedat Milor bu defa çiğköfteye kafa tuttu

Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un menemen üzerine yaptığı 'soğanlı mı soğansız mı' anketi günlerce konuşulmuştu.

Şimdi de Milor'un etsiz çiğköftelere dair gönderme yaptığı paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Milor, bir Tweet'e verdiği yanıtta, "Tavuk yemiyorum" dedi. Milor devamında ise, "İstanbul’da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" diye yazdı.

milor-1.jpg

"NASIL DAHA İYİYE GİDEBİLİRİZ Kİ?"

Bununla da yetinmeyen Milor, bir video çekerek Türkiye’de gerçek çiğ köftenin Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandığını anlatarak sinirlendiğini dile getirdi.

“Bu çiğ köfte değil, kısır” diyen Milor, “Doğruları sen söylemezsen, ben söylemezsem, o söylemezse, nasıl daha iyiye gidebiliriz ki?

vedat-milor-1.jpg

Böyle ülke mutfağı ancak geriye gider ve kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Vedat Milor'dan ‘menemen’ paylaşımı: Siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor
Vedat Milor’dan yeni karar: Bugün son
FETÖ'cüler Vedat Milor'u tehdit etti. 'Bir gün bu tvit size hatırlatılacak'
Vedat Milor'dan Kızılay'a 'utandıran itiraf' göndermesi
Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dünya
ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir? Keşfet
Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı Spor
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı Yaşam
Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı
Bakan Koca'dan zehirli mantar uyarısı Sağlık
Bakan Koca'dan zehirli mantar uyarısı
Toksik insan nedir? Toksik insan nasıl anlaşılır? Keşfet
Toksik insan nedir? Toksik insan nasıl anlaşılır?
BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama Dünya
BM'den sivilleri bombalayan Rusya hakkında açıklama