Vedat Milor’dan yeni karar: Bugün son

Vedat Milor, artık sosyal medyada siyasi paylaşım yapmamaya karar verdiğini belirterek, “Artık tamamen yemeğe odaklanacağım” dedi.

Vedat Milor’dan yeni karar: Bugün son

Editör: Bengü Zorlu

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, “siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweeti atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım” diyerek kamuoyuna duyuruda bulundu.

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Siyaset gündemine ilişkin paylaşımlarıyla hükümeti eleştiren Milor, bu nedenle bazı kesimler tarafından tepki görüyordu. Aynı zamanda Milor'un tweetleri bir o kadar beğeni topluyordu.

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