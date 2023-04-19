Vedat Milor’dan yeni karar: Bugün son

Editör: Bengü Zorlu

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, “siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweeti atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım” diyerek kamuoyuna duyuruda bulundu.

Siyaset gündemine ilişkin paylaşımlarıyla hükümeti eleştiren Milor, bu nedenle bazı kesimler tarafından tepki görüyordu. Aynı zamanda Milor'un tweetleri bir o kadar beğeni topluyordu.