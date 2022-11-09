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FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi ortaya çıktı. Hangi emoji ne anlama geliyor

FETÖ'ye yapılan operasyonlarda, örgütün yeni haberleşme yöntemi ortaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:52
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FETÖ'ye yapılan operasyonlarda, örgütün yeni haberleşme yöntemi ortaya çıkarıldı

FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi ortaya çıktı. Hangi emoji ne anlama geliyor
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri “Gazi Turgut Aslan” operasyonu sonucu FETÖ’cülerin emoji işaretleriyle haberleştiğinin ortaya çıktığını  bugünkü köşesinde duyurdu

Yasemin Güneri yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. “Gazi Turgut Aslan” adı verilen operasyonda 543 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 238’i Bylock kullanıcısı, 153’ü KHK ile ihraç edilen kamu personeli, 40’u sınav soruşturma şüphelisi, 72’si Emniyet-TSK mahrem sorumlusu, 51’i finans yapılanması sorumlusu, 27’si bölge sorumlusu, 244’ü öğrenci ve kadın yapılanması sorumlusu ve 17’si de aktif kamu personeli çıktı.

Operasyonda ele geçirilen belgeler arasında dikkat çekici noktalardan biri tedbir kurallarına azami riayet eden örgüt üyelerinin “emojiler” yoluyla yaptıkları bilgi alışverişi oldu.


FETÖ üyeleri, gündelik hayatta hepimizin kullandığı emojilerle yeni bir dil oluşturmuşlar.

Erkek çocuk emojisi örgüt tarafından maaş verilen örgüt mensubu anlamına gelirken, uçak işareti yurtdışına kaçan örgüt mensubu olarak kodlanmış.

Operasyon sonrası elde edilen dökümanlarda özellikle twitter başta olmak üzere sosyal medyada haftada en az 4 gün örgütün üst yönetiminin belirlediği konularda hashtag çalışması yapıldığı ve yapılan paylaşımların TT olmasını sağlamak amacıyla sistematik bir biçimde sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri yürüttükleri görülmüş. Mağduriyet algısı oluşturmak için sosyal medyayı aktif olarak kullanan FETÖ üyelerinin youtube yoluyla da oluşturdukları videoları paylaştıkları tespit edilmiş.”

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