Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı

FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür TV5'te yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programa konuk oldu.

Hakan Şükür'ün ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı. Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.

Hakan Şükür aslen nereli eşi Beyda Şükür ve çocukları kaç yaşında? FETÖ firarisi olan Hakan Şükür eşi ve çocukları ile ABD'ye kaçtı ve orada yaşıyor.

İLK KARAR 2018'DE

Şükür'e yönelik ilk hakimlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçu kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Mart 2018 tarihinde verildi. Şükür'e yönelik ikinci tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" suçundan 16 Kasım 2018 tarihinde çıkarıldı.

3 AYRI SUÇLAMA 3 AYRI TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Firari Şükür hakkındaki üçüncü ve son karar ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 30 Mayıs 2019 tarihinde verildi. 3 ayrı suçtan ve farklı tarihlerdeki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarında Şükür hakkında, kırmızı bülten çıkarılması sonucu yakalanması veya ülkeye iadesi halinde İstanbul Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talep ediliyor.

Hakan Şükür'ün biyografisi şöyle:

Hakan Şükür, Kosova-Priştine göçmeni Türk bir ailenin ikinci çocuğu olarak 29 Temmuz 1971 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Hakan Şükür'ün gerçek doğum tarihi 29 Temmuz 1971 olmasına rağmen, nüfus kaydı ancak 1 Eylül 1971 tarihinde yaptırılmıştır.

Hakan Şükür'ün ilk eşi kimdir?

İki kez evlenen Hakan Şükür, ilk evliliğini Temmuz 1995'te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Esra Elbirlik ile yaptı. Ancak bu evlilik dört ay sonra sona erdi. 1995 yılındaki bu jet nikahlı evliliğe FETÖ'nün müdahale ettiği iddia edilmişti.

Hakan Şükür'ün ikinci eşi Beyda Şükür kimdir?

Hakan Şükür Beyda Şükür ile ilk karısından boşandıktan 4 yıl sonra evlendi. 1999 yılında dünya evine girdiklerinde Beyda Şükür'ün başı açıktı. Ne zaman ki FETÖ kontenjanından Hakan Şükür politikaya atıldı Beyda Şükür de işte o zaman başını kapattı. Beyda Şükür 2012 yılında hac dönüşünde başını kapatıp tesettüre girdiğini duyurdu.

Hakan Şükür hakkında FETÖ'ye yardımdan dava açılınca eşi ve çocukları ile 15 Kasım 2015 tarihinde ABD'ye firar etti. Firardan sonra Beyda Şükür başörtüsünü çıkardı.

Hakan Şükür'ün çocukları

4 ay süren ilk evliliğinden Hakan Şükür'ün çocuğu bulunmuyor. Beyda Şükür ile olan evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. Şükür çiftinin çocukları Zeynep Sude 15 Nisan 2000'de, Buse Şükür 2002 yılında ve Ömer Hakan da 19 Ekim 2006 tarihinde dünyaya geldi.

Hakan Şükür'ün futbol kariyeri

Türkiye Futbol Ligi tarihinde 249 golle en çok gol atan futbolcu olan Hakan Şükür, lig tarihindeki ilk golünü 1988-1989 sezonunda Eskişehirspor'a, 100. golünü 1996-1997 sezonunda Altay'a, 200. golünü 2003-2004 sezonunda Samsunspor'a, 249. golünü ise 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği Oftaşspor'a attı. 3 kez gol kralı olan Hakan Şükür, 3 kez de asist kralı oldu Hakan Şükür Türk Futbol Tarihinin en çok kırmızı kart gören futbolcuları arasındadır.

Türkiye Futbol Tarihindeki Kariyeri

Hakan Şükür;Türk futbol tarihinin en başarılı futbolcusu olasının yanında hem Galatasaray'ın, hem Milli Takım'ın, hem Türkiye Futbol Ligi'nin, hem de Türk Futbol Tarihi'nin en fazla gol atan futbolcusudur. Ayrıca dünyanın en çok gol atan Türk futbolcusudur. Sakaryaspor, Bursaspor, Torino, Inter, Parma, Blackburn Rovers, Galatasaray ve Milli Takım formaları ile toplam 395 gole (249 Türkiye Ligi, 9 İtalya Ligi, 2 İngiltere Ligi, 51 A Milli, 5 Ümit Milli, 1 A Genç, 2 B Genç, 4 Olimpik Milli, 22 Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Kupası, 4 Kupa Galipleri Kupası, 25 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası, 1 Başbakanlık Kupası) imza atmıştır. Futbola 8 yaşındayken Sakaryaspor'un altyapısında başlayan Hakan Şükür, profesyonel kariyerindeki ilk golünü ise 1987-1988 sezonunda Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'a atmıştır.

Türk Milli Takımındaki Kariyeri

1987 yılından beri 112 defa A Milli, 25 defa Ümit Milli, 13 defa A Genç Milli, 6 defa B Genç Milli, 5 defa Olimpik Milli Takım formasını giyen Hakan Şükür, toplam 161 defa milli takım forması giyerek toplamda en çok milli olan futbolcudur. Hakan Şükür, milli takım formasıyla toplam 63 gole (Ümit Milli: 5 gol, A Genç: 1 gol, B Genç: 2 gol, Olimpik Milli: 4 gol, A Milli: 51 gol) imza atmıştır.