Filenin Sultanları yurda döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ne hak kazandı.

Bu turnuvayı şampiyon tamamlayan kızlar, Türkiye'ye döndü.

Filenin Sultanları, havaalanında coşkulu bir şekilde karşılandı.

Başantrenör Santarelli ve Sultanlar, Türkiye'ye ayak bastıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Santarelli, "Bizim için harika bir yaz oldu. Hep söyledim, tekrarlıyorum. Bu takımla, bu ekiple, bu oyuncularla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaptan Eda Erdem ise, "Artık hedefleri daha yukarı çıkarıyoruz. Önümüzdeki yazı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hedef çok daha yüksek, artık Olimpiyatlarda madalyamızın rengini konuşmak istiyoruz." kelimelerini sarf etti.