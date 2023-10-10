Hamas Aşkelon'u vuruyor. Verilen süre doldu

Hamas’ın verdiği sürenin dolması sonucu Gazze’den İsrail’in Aşkelon şehrine füze atışları başladı.

Saat 17.13 itibariyle Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından Aşkelon kentine roket saldırısı düzenlendi Saldırı yaklaşık 1,5 dakika kadar sürdü. İsrail 'in hava savunma sisteminin roket saldırısına müdahale ettiği belirtildi.

AŞKELON'DAN SICAK GÖRÜNTÜLER

Hamas'ın Gazze'den Aşkelon'a attığı füzelerin bir kısmı İsrail hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' tarafından imha edilirken, savunma sistemini geçen füzelerin Aşkelon'u vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in saldırılarına yanıt veren Hamas’tan yeni uyarı geldi. Aşkelon’a füze atacağını duyuran Hamas, sivil halk için saat 17.00’a kadar süre verdi. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde "Aşkelon kenti sakinleri, ayrılmak için akşam 17.00 ye kadar vaktiniz var. Ondan sonra şehir büyük bir saldırı altında kalacak!" dedi.