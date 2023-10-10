Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken Filistinli bir kadının Hamas'ı eleştirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz

Hamas İsrail’e saldırı düzenledi. Bu saldırı sonrası Gazze’de çatışamalar şiddetlendi. İsrail askerleri Gazze’ye hava saldırısı düzenlemeye devam ederken Hamas da İsrail’e roket fırlatıyor.

Sosyal medyaya hem İsrail’den hem de Gazze’den korkunç görüntüler gelirken eski mi yoksa yeni olduğu bilinmeyen bir görüntü viral oldu.

FİLİSTİNLİ KADIN HAMAS'I ELEŞTİRDİ

Görüntüde Filistinli kadın Hamas’ı eleştiriyor. Filistinli kadının videoda şunları dediği ileri sürüldü:

Hamas yetkililerinin çocukları lüks araba kullanıyor ama benim 4 işsiz oğlum var. İsmail Haniye ve Yahya Sinvar yüzünden Gazze'nin tamamı işsiz. Bunlar yoksul insanların ihtiyaçlarını umursamıyor.

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ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İsrail’in saldırılarına yanıt veren Hamas’tan yeni uyarı geldi. Aşkelon’a füze atacağını duyuran Hamas, sivil halk için saat 17.00’a kadar süre verdi.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde "Aşkelon kenti sakinleri, ayrılmak için akşam 17.00 ye kadar vaktiniz var. Ondan sonra şehir büyük bir saldırı altında kalacak!" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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