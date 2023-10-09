Filistinli diplomat BBC'ye konuştu: İsraillilerin 48 saatte yaşadıklarını Filistinliler 50 yıldır her gün yaşıyor

İngiliz televizyonu BBC'nin programına katılan Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Hüsam Zomlot, yayın kuruluşunun İsrail ve Filistinli temsilcilere yönelik 'taraflı' yaklaşımını eleştirdi.

BBC sunucusu Lewis Vaughan Jones, İsrail'e yönelik saldırıları kınaması için canlı yayına katılan Zomlot'a baskı yaptı.

GAZETİCİDEN DİPLOMATA ‘ŞİDDETİ KINAMIYORSUNUZ’ TEPKİSİ

Söyleşi, Jones'un Zomlot'a saldırı haberlerini ilk duyduğunda aklından neler geçtiğini sormasıyla başladı. "Bunca yıldır uluslararası toplumun uyarılarımızı dikkate almamasından üzüntü duyuyoruz" diyen diplomat, Filistinlilere yönelik saldırılar söz konusu olduğunda 'sessiz kalındığını' dile getirdi. Zomlot'u, Hamas'ın saldırılarını kınamaya çağıran Jones, "İsrail'de masum insanların hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyuyor musunuz?" diye sordu. “Her can kaybı elbette üzücü ve trajiktir" yanıtını veren Zomlot'a aynı soruyu sormaya devam eden sunucu, Filistinli diplomatı 'şiddeti kınamayı reddetmekle' suçladı.

“FİLİSTİNLİLER BUNU HER GÜN YAŞIYOR”

Bunun üzerine, Batı medyasının 'taraflı' tutumunu eleştiren Zomlot, şu ifadeleri kullandı: "Ne zaman İsrailliler ölse bizi buraya getiriyorsunuz. Batı Şeria'da son birkaç ayda 200'den fazla Filistinli öldürülürken neden çağırmadınız? İsraillilerin son 48 saate şahit olduklarını, Filistinliler son 50 yıldır her gün yaşıyor. Gazze'deki durumu biliyorsunuz, burası dünyanın en büyük açık hava hapishanesi.”

FİLİSTİNLİ DİPLOMATTAN UKRAYNA ÖRNEĞİ

Filistinli diplomat, Jones'un "Çatışmaların çözümü ne olabilir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Tıpkı Ukrayna'da yaptığınız gibi, uluslararası hukuk ve kararların eşit uygulanması."