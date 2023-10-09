Kilise bağlantısı ortaya çıkan Halil Konakçı: Devletimiz emretsin Gazzeye giderim dedi

Laiklik karşıtı söylemleri ile bilinen Halil Konakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devletin izin vermesi halinde Gazze’ye gideceğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kilise bağlantısı ortaya çıkan Halil Konakçı: Devletimiz emretsin Gazzeye giderim dedi

Editör: Özlem Kıral

Laiklik karşıtı söylemleri ve hilafet çağrıları ile sık sık gündeme gelen Halil Konakçı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile yine gündeme geldi.

İddiasına göre kendi fotoğrafı paylaşılıp üzerine “Tüm Türk halkı Filistin’e gidip savaşmalı, bizler de buradan gidenlere dualarımız ile destek vereceğiz” sözleri eklendi.

Konakçı yaptığı açıklama ile bu sözleri kendisinin söylemediğini açıkladı.

Açıklamasının devamında ise Devletin emretmesi halinde en önde kendisinin gideceğini şu sözler ile açıkladı:

“Devamlı söylemediğim şeyleri bir resmimin üstüne yazıp söylemiş gibi yalan haber yapan kemalist sayfalar ve bu yalanlara hemen inanan, yönetilmesi kolay kemalist kitle iftira ile saldırıya geçmiş.

Bu arada, aciz yalancılar bilin ki Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze’ye gideriz. Sizde her zaman ki gibi bankamatik önüne koşarsınız.

Sizi gidi İsrail sevdalıları sizi…

Hem komiksiniz hemde acizsiniz… “

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