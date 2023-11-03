Filistinli muhabir canlı yayında arkadaşının öldüğünü anlattı. Ağlayarak çelik yeleğini çıkardı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. Filistin TV Kanalı Muhabiri Muhammed Ebu Hatab, dün akşam İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Saldırıda gazeteci Hatab ve ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti. Arkadaşının ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV Muhabiri Selman Beşir, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkararak basın mensuplarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Arkadaşının ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV Muhabiri Selman Beşir, yaşananlara canlı yayın sırasında tepki gösterdi.

Arkadaşının ölüm haberini duyuran muhabir gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇELİK YELEĞİNİ VE KASKINI ÇIKARDI

Gazze'de uluslararası koruma olmadığını söyleyen Beşir, "Hiçbir şeyin dokunulmazlığı yok. Bu yeleklerin, kaskların koruyuculuğu yok." dedi.

Beşir, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkararak basın mensuplarının öldürülmesine tepki gösterdi.

"ŞEHİT OLMAK İÇİN SIRADAYIZ"

Kendilerinin kurbanlardan ibaret olduklarını söyleyen Beşir, "Yalnızca zaman farkıyla birer birer şehit oluyoruz. Şehit olmak için sıradayız." diye konuştu.

SON DURUM NEDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.