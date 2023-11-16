MTV'yi geç ödeyen yanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

MTV gecikme zammı arttı. Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ve trafik cezalarını geciktirenler, artık devlete katmerli olarak ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
MTV'yi geç ödeyen yanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlar, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacak. Yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Ceza ve vergileri geciktiren vatandaşlar 2023'e göre 2024'te yüzde 12 daha fazla ödeyecek.

TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.

Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

FAİZİ ORANI KATMERLENDİ VATANDAŞIN CANINI YAKACAK

Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.

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