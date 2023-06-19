Türk insanında maalesef finansal okuryazarlık yok.

Olmadığı için yatırım tercihlerini hep sağlıksız yapıyor.

Çiftlikbank Tosuncukları, Foreks vurgunları ve daha birçok yöntem hep bizde.

Uzak tarihe gitmeyelim birkaç hafta önce yaşanan banka müdiresinin olayına bakın!

Özel bir bankanın genç ve güzel müdiresi, Türkiye’nin en ünlü futbolcularını ve antrenörünü dolar bazında aylık yüzde 30 kârla dolandırıyor.

Akıl var mantık var. Bankalarda dolar faizi yüzde 1 civarında olurken bir banka müdürü sana nasıl yüzde 35-40 faiz verir?

Üstelik bunu yaparken de parayı adam gibi götürüp banka şubesinde gişeye yatırmıyorsun, lüks lokanta ve pastanelerin bir köşesinde gizlice yapıyorsun.

Bir insanın çok parası olması ve ünlü olması onun finansal okuryazar olduğunu göstermez.

Borsada da görüyoruz.

Telegram ve Twitter’da tüyo veren kişilere güvenip dolandırılan ve batırılan binlerce kişi var.

Tüm bunlar finansal okuryazar olmamamızdan.

Finansal okuryazarlık sadece bilanço okumak belirli terimleri bilmek değil.

Finansal okuryazarlık sizi bu tür çakallara karşı da korur.

İşte finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için bir platformu kuruldu.

Karıncalar Finansal Okuryazarlık Platformu oldukça ilginç isimlerden oluşuyor.

Finans gazetecisinden, borsa oyuncusuna, SPK eski yöneticisinden çeşitli üniversitelerden akademisyenlere, iş adamı ve denetçilere kadar her kesimden insanın oluşturduğu bu platform, ayda bir Türkiye’nin her köşesinde seminer düzenleyip yatırımcıları bilinçlendiriyor.

Bu ayki toplantısı 24 Haziran’da Bursa’da.

Saat 12.30’da Kervansaray Termal Oteli’nde yapılacak toplantıda yatırımcılara sosyal medya tehlikesi anlatılacak.

“Borsanın Kostümlü Kuklaları Aparatları ve Figüranları” konulu toplantıda ben de bir konuşma yapacağım.

Eski bir SPK ve aracı kuruluş yöneticisi Metin Yüksel, borsa dünyasının önemli traderlerinden Suat Olgun, Doç. Dr. Soner Gökten ve yine sosyal medya borsa fenomeni olarak bilinen Sabri The Duk Trader konuşmacı olarak katılacak.

Bu toplantıya katılım tamamen ücretsiz.

Karıncalar Platformu’nun bu toplantısının konusu oldukça ilginç.

Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu SPK da artık sosyal medya üzerinden gelen tehlikenin farkında ve son dönemde buradan gelecek tehlikelere karşı yatırımcıları korumaya çalışıyor.

Son bir ayda onlarca sosyal medya fenomenine ceza verdi.

Türkiye’de eğer finansal vurgunlardan korunmak istiyorsak finansal okuryazarlık şart!

Umarım Karıncalar Platformu kısa sürede çok iş başarır.