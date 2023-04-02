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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokol onayı Resmi Gazete'de

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanması hakkında karar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 01:05
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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokol onayı Resmi Gazete'de

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokol onayı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan Resmi Gazete kararına göre, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol onaylandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel' de imzalanan ve 7448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TBMM'DE ONAYLANMIŞTI

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta önce Dışişleri Komisyon'da ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

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