Fırtına çok sert vurmuştu. Bir ilde eğitime ara verildi

Kentte dün geceden beri etkil olan fırtınadan dolayı Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fırtına çok sert vurmuştu. Bir ilde eğitime ara verildi

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada fırtına dolayısı ile eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"ÖNEMLİ DUYURU Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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