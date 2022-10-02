Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı devirdi. Grubu lider tamamladı. Alkışlar Sultanlara

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakada ilk seti 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23; üçüncü seti ise 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.
Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-18 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşıdı.
Ay-yıldızlı ekibimiz final setinde rakibine 15-11 üstünlük kurdu ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 5'te 4 yapan Türkiye grubu lider olarak tamamladı.
TURNUVA FORMATI NASIL?
Organizasyonun birinci tur grup aşamasında takımlar, 6'şarlı 4 gruba ayrıldı. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Birinci turda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.
İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final maçları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
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