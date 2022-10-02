2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı devirdi. Grubu lider tamamladı. Alkışlar Sultanlara

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı devirdi. Grubu lider tamamladı. Alkışlar Sultanlara

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 yenerek grubu lider tamamladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:57
Takip Et

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Polonya'yı yenerek grubu lider olarak tamamladı

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı devirdi. Grubu lider tamamladı. Alkışlar Sultanlara
+
Aa
-

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakada ilk seti 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23; üçüncü seti ise 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-18 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşıdı.

Ay-yıldızlı ekibimiz final setinde rakibine 15-11 üstünlük kurdu ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 5'te 4 yapan Türkiye grubu lider olarak tamamladı. 

TURNUVA FORMATI NASIL?
Organizasyonun birinci tur grup aşamasında takımlar, 6'şarlı 4 gruba ayrıldı. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Birinci turda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.

İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final maçları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
2
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
3
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
4
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
5
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
6
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
7
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
﻿Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
﻿Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
﻿Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı
﻿Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı
﻿Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı
﻿Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı
﻿Ankara Valiliği'nden önemli uyarı
﻿Ankara Valiliği'nden önemli uyarı
﻿Ankara Valiliği'nden önemli uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.