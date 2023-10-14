Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza

Rekabet Kurulu, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ soruşturmasını sonuçlandı. Rekabet Kurulu firma ile uzlaşmaya gitti. Ünlü sucuk firması 72,9 milyon lira idari para cezası ödeyecek

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza

Namet Gıda hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı. O uzlaşmaya göre Namet Gıda, 72,9 Milyon lira ceza ödeyecek.

Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma, "uzlaşma" kararıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırırken, firmanın sunduğu uzlaşma metni kabul edildi.

Bu kapsamda teşebbüse verilecek idari para cezasında uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

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