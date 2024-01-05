Flaş... Flaş... Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında flaş açıklamalar yaparken, yeni dönemde aday olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Türk ekranlarında katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haziran ayında yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklayan Ali Koç, ''Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Koç, "Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz!

Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz? İkinci dönemin sonunda başkanlığa devam etmeyeceğimi söylüyorum ama asla 'asla' demem." dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından bazıları şu şekilde;

“Biz çubuklu formamızla çıkacaktık. Pankart konusunda ısrarcı olmadık. Maçtan bir gün önce tişört ve pankartla ilgili yazı gönderdik. Hemen cevap alamadık. Formamız ve Galatasaray’ın forması onaylanmıştı. Çubuklu formamızla ve Galatasaray da 100. yıl formasıyla çıkacaktı. Ama bunun onayı var mı yok mu bilmiyoruz.”

"Başkanla yazın konuştuğumda Süper Kupa’nın yurt dışında oynanacağını söyledi. Galatasaray’ın ne dediğini bilmiyorum. Almanya’nın uygun bir yer olacağını düşündüm. Ama izin verilmeyeceğini tahmin ettim. Öyle de oldu. En iyi teklif Suudi Arabistan’dan gelince, Almanya olmayacaksa oranın daha iyi olacağını düşündük. Ama sonradan bunun yanlış bir karar olduğunu anladık. 20 Ekim’de federasyon bunu duyurdu. Büyük tepkiler aldık. Fenerbahçe ve Galatasaray çok baskı gördü. "

“Son dakika dayatmamız yok. Her şey normal gidiyor sanıyorduk. Bize bir şey söylemediler. Şu, şu, Suudi tarafından kabul edilmiyor deseler, ona göre hareket ederiz veya maçı orada oynamayız. Bunları maça saatler kala duyduk. Parla Marşı iptal edilince İstiklal Marşı iptal edilmiş gibi anlaşıldı. Fenerbahçe tişörtle ısınmaya çıkacaktı. Son dakika formayı değiştiriyormuşuz gibi gösterdiler, kasıtlı ya da kasıtsız. Federasyon yetkilisi bunun üst düzeyde karar verileceğini söylüyor. Ama kesin bir şey yok. Ertesi gün biz hala bilet arıyoruz. Federasyonu arıyoruz. Bir loca daha istiyoruz. Ben A Spor’a konuşuyorum. Barış ve insanlık diliyorum.”

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