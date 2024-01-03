Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da yapılması planlanan Süper Kupa karşılaşması, Araplar'ın, Büyük Önder Atatürk'e karşı saygısız tutumu nedeniyle iptal edilmişti. İki kulüp sahaya çıkmayı reddedip, Türkiye'ye dönmüştü.

Maçı yorumlamak için Suudi Arabistan'a giden Erman Toroğlu, bizzat yaşadıklarını SkySpor YouTube kanalında anlattı.

İşte o sözler…

“Arabistan’a bir gün önceden gittik. Biz yayıncı kuruluşun ekibiyiz. Yemekler yenildi. Federasyonla aynı oteldeyiz. Bir sürü misafir var. Gökhan Gönül, Mondragon, Hamit Altıntop… Oteldeyiz, dedikodular başladı. Maç iptal olacak dediler, sorunlar var dediler. Dursun Özbek geldi otele, TFF Başkanıyla görüşmeler başladı. Biraz sonra Ali Koç da gelecek dediler. Bu olay saat 16.00 civarında başladı.”

“Bu arada bizim ekip statta yayına başlamıştı. Ender bana stadın yolunu tutalım dedi. Ben Ali Koç’u bekleyelim dedim, boşver gidelim dedi Ender. O bizim lider, tamam dedim gittik. Statta üst kata çıktık. Levent ile Gürcan’lar aşağıda yayın yapıyorlar. Saat 19.00 oldu, maç 20.45’te. Takımlar hala otellerinden çıkmamışlar. Biz yayındayız.”

“Herkes farklı şeyler söylüyor. Benim duyduğum şöyle. Maçtan bir gece önce kral bir adam gönderiyor. Gelen adam diyor ki, “Ben kral adına geliyorum. Siz bir şeyler yapacaksınız, duyduk. Şunlar şunlar olur, şunlar şunlar olmaz” diyor. Anlaşmaya uymak zorundasınız diyor yani. İş burada karışmaya başlıyor.”

“Görüşme uzuyor, işler karışıyor. Takımlar otelden çıkmıyorlar. Benim duyduğum şu; Ali Koç, “Bu iş çok sarktı. Bu koşullarda oynamaya kesinlikle razı değilim. Sadece bir şartla oynanır artık, ben Fenerbahçe başkanlığından istifa edeyim, takım çıksın oynasın. Ben olmayayım” diyor.”

“Federasyon başkanı iki kulübü çağırıp bu organizasyonu anlattığında iki takım da kabul ediyor. Paralarını da alıyorlar. Sonra maça gidiyorlar. Bunu netleştirelim. İki kulüp de bu işe razı oluyor. Suudi Arabistan’a gidene kadar kimse, hiçbir şey demiyor. Oraya gidilecek zaman biri diyor ki Atatürk tişörtü giyeceğim, biri diyor ki pankart açacağım.”

“Tekrar söylüyorum, maçtan bir gün önce Suudi Kralı otelde adam gönderiyor. Bazı şeyler işittiklerini, kurallara uyulması gerektiğini söylüyor. Yoksa bu maç oynanmaz, oynamak istiyorsanız bizim kurallarımıza göre oynayacaksınız diyorlar. Ki kuralları da TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte belirlemiş. Bu kuralların üzerine gelip kural koyuyor iki kulüp.”

“Maç günü bilet fiyatlarını yüzde 80 indirdiler, hatta bedava verdiler. Ama yine de kimse gelmedi stada. Eğer maç oynansaydı 3 bin kişi zor olurdu. Geçen gün İspanya Kral Kupası’nın biletleri satışa çıktı. Yine Arabistan’da oynanacak. 3 günde tükendi biletler. İşte aradaki fark bu.”

“Mehmet Büyükeşi artık git. Lütfen git. Türk futbolu şu an acınacak bir durumda. Daha da kötüye gidecek. Bakıyorsunuz Fenerbahçe - Galatasaray derbisine, futbolun f’si yok. Ama maç sonu hakemler memnun, iki takımın hocası memnun. Böyle lig olur mu ya? Mehmet Büyükekşi’nin TFF başkanlığı, benim ABD başkanlığım gibidir. Benim ABD başkanı olmam ne kadar uygunsa, bu da o kadar. Böyle zavallı bir Türkiye Futbol Federasyonu görmedim.”

“Atatürk neymiş be, öldüğü halde yetiyor. Yaşarken zaten hepsini halletmiş de öldüğü halde de yetiyor bazı şeylere. Neymiş be, bayılıyorum Atatürk’e.”