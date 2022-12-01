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Son dakika haberi: Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi.... Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ovaakça Termik Santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:02
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Flaş... Flaş... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
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AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.



Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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