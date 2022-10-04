Asla diyenlerin oranında büyük patlama

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Yöneylem Araştırma'nın 26 – 30 Eylül tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile 27 ilde gerçekleştirdiği anketinin sonuçları açıklandı. Ankette katılımcılara seçmenin tercihlerinden ülkenin sorunlarına kadar birçok soru soruldu.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 25.4 AKP, yüzde 23.2 CHP, yüzde 11.11 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP ve yüzde 5.8 MHP yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 9.1 olarak ölçülürken "Oy kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.2 oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31.1

CHP: Yüzde 28.4

İYİ Parti: Yüzde 13.5

HDP: Yüzde 9.2

MHP: Yüzde 7.1

TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KİM ÇÖZER?

Katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını kim çözer?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlardan yüzde 28.6'sı sorunları AKP'nin çözeceğini söylerken yüzde 17.8'i CHP'nin çözeceğini ifade etti. Aynı soruya katılımcıların yüzde 6.9'u İYİ Parti, yüzde 1.8'i MHP yanıtını verdi. Hiçbiri cevabını verenlerin oranı ise yüzde 35.9'u buldu.

SEÇMEN "PARLAMENTER SİSTEM" DİYOR

Seçmene "Cumhurbaşkanlığı sistemi mi parlamenter sistem mi?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 63.5'i parlamenter sistemi tercih ederken cumhurbaşkanlığı sistemini seçenlerin oranı sadece yüzde 30.9'da kaldı.

"ERDOĞAN'A ASLA OY VERMEM DİYENLERİN" ORANI PATLADI

Seçmene cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy verip vereceği soruldu. "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı zirveye ulaşarak yüzde 55.8 olarak ölçüldü. "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 32.4 olarak belirlendi.

MUHALEFET ADAYI AÇIK FARKLA KAZANIYOR

Seçmene "Erdoğan mı muhalefet adayı mı?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 50.7'si muhalefet adayını seçerken yüzde 35.7'si ise Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 9.5 olarak ölçüldü.

EN BÜYÜK FARKI MANSUR YAVAŞ ATIYOR

Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olarak çıkarıldığı senaryolar seçmene soruldu. Seçmenin en büyük desteği Mansur Yavaş'a verdiği görülürken, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'a 6 puan fark attığı görüldü.

Seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de muhalefetin kazanacağı umudunu taşıdığını gösterdi. "Seçimi kim kazanır?" sorusunda "Doğru aday gösterirse muhalefet" diyenlerin oranı yüzde 47.2 olurken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 35.8 oldu.