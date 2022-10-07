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  • 'İmamoğlu cami yapılmasına karşı çıkıyor' diye eylem yapan AKP’liler, belediye başkanın açıklamasından sonra sessizce da

'İmamoğlu cami yapılmasına karşı çıkıyor' diye eylem yapan AKP’liler, belediye başkanın açıklamasından sonra sessizce dağıldılar

İmamoğlu’nun cami yapılmasına karşı çıktığı iddiası ile eylem yapan AKP’lilerin arasına dalan CHP’li belediye başkanın açıklamasından sonra sessizce dağıldılar.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:22
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'İmamoğlu cami yapılmasına karşı çıkıyor' diye eylem yapan AKP’liler, belediye başkanın açıklamasından sonra sessizce dağıldılar

'İmamoğlu cami yapılmasına karşı çıkıyor' diye eylem yapan AKP’liler, belediye başkanın açıklamasından sonra sessizce dağıldılar
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CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar AKP İlçe Başkanlığı’nın Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin yapımının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından engellendiği iddiasıyla yaptığı eyleme gitti.

Hançerli, AKP’nin cami cemaatini de kullanarak siyasi rant peşinde olabileceğini belirterek, “Buraya cami yapılmayacak sözleri tamamen asılsızdır. Cami yapılmasını en çok biz istiyoruz. Buraya bu cami mutlaka yapılacak” dedi.

Avcılar’da AKP İlçe Başkanlığı, yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami için eylem yaptı.

Caminin bulunduğu alanda buluşan AKP’liler adına yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından caminin yapımın engellendiği öne sürüldü. CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte alana gelen Turan Hançerli de kalabalığa seslenerek olayın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

AKP ilçe yöneticileri ise Turan Hançerli’nin açıklama yapmasına izin vermedi.

Kendisine mikrofon verilmemesi üzerine gazetecilere konuşan Hançerli, “Buraya cami yapılmayacak sözleri tamamen yalandır. En çok camii yapılmasını biz istiyoruz” dedi. Hançerli, şöyle konuştu:

“CAMİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ: Burası İBB’nin mülkiyetinde olan bir arazi. Bu arazinin üzerinde 2019 yılında gerçekleşen 5,8’lik Silivri depreminin ardından yıkılan bir cami ve müftülük binası var.

Arazinin tamamı İBB’ye ait, Avcılar Belediyesi ile de davalık olan bir arazi. Burada sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirdeyiz. Burada caminin yapılmasını istiyoruz. Hatta yapmayı bile kabul ediyoruz ve müftülük binasının da başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Çünkü orada bir meydan ve yol projesi var. Burada geçen ay AKP’li belediye meclis grubu, hiç görüşülmediği halde, buranın Milli Emlak’a devri için bir öneri sunup oy çokluğuyla sadece kendilerinin oylarıyla, Avcılar Belediye Başkanı'na sormadan, İBB Başkanı’na sormadan burayı Milli Emlak’a devretme girişiminde bulundular.

Sayın Başkan da bu kararı veto etti. Çünkü biz burada cami ve yol yapılmasını istiyoruz. Devredilmeye ihtiyaç yok. Çünkü Milli Emlak’ın ne yapacağını da bilmiyoruz.

SİYASİ RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR: Bunun üzerine AKP Grubu, 'CHP, Ekrem İmamoğlu, Turan Hançerli cami karşıtı’ diye propaganda yapmaya çalışıyor.

Bu gerçek dışı bilgiyi yayıyorlar.

Cami cemaatini de kullanmak suretiyle bu yanlış bilgi üzerinden bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor olabilirler. Biz de bu gerçeği ifade etmek için o toplantıya katıldık. AKP İlçe Başkanı'nın konuşmasını ve beyanlarını tamamlamasını müteakip biz de nezaket sınırları içerisinde bu konuyla ilgili görüş ve düşüncemizi seçilmiş bir belediye başkanı olarak ifade etmek istiyoruz. 'Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor' ifadesini kullandık.

Mikrofon bize verilmedi, ama ben de çıplak sesle, mikrofonsuz bir şekilde tüm gerçeği, tüm doğruyu ifade ettim.

Bunun üzerine grup dağıldı. Buradaki gerçek dışı bir bilgiyle, toplumun dini duygularını kullanmak suretiyle yanlış siyaset yapılmasına, yanlış propaganda yapılmasına engel olmak istedik.

ÜLKEMİZ DİNİ DUYGULARIN SİYASETE ALET EDİLMESİNDEN ÇOK ÇEKTİ: Çünkü ülkemiz dini duyguların siyasete alet edilmesinden çok çekti. Genel Başkan’ımızın da dediği gibi camiye, kışlaya ve eğitime siyasetin girmemesi lazım. Halkın ihtiyacı neyse onu karşılamamız lazım. Burada halkımızın, Avcılar’lı hemşerilerimizin camiye ihtiyacı var. Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin yerine yine en kısa zamanda bu caminin yapılmasını istiyoruz. Eğer müftülük müsaade ederse, uygun görülürse Ekrem İmamoğlu yapacak.”

 

 

 

 

 

 

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SADECE GEREKSIZ SHOW SUNUZ
7.10.2022 21:51
GEREKSIZ GEREKSİZ CAMİLERIN ONUNE GİDIP EYLEM YAPMAYA GEREK YOK.  
 
İstanbul
7.10.2022 21:27
Ben karşıyım yeterli derecede cami var okul hastane istiyorum  
 
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