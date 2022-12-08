Trollerden tarikattaki çocuk istismarını aklama kampanyası

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müridi ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. Gümüşel’in kızı H.G.K.’nın 7 yaşından itibaren uzun süre cinsel istismara maruz kaldığı ve 10 yıl önce yaptığı şikayetin örtbas edildiği öğrenilmişti.

Büyük skandalın ortaya çıkması büyük tepkilere neden olurken İslamcı kesim ise olayı örbas etmek için sosyal medyada troll kampanyası başlattı. Yine ’28 Şubat’ oyununu oynayan İslamcılar, büyük skandalın ‘bir oyun’ olduğunu iddia ediyor. Çocuk istismarını hiçe sayanlar, ortaya çıkan haberin 28 Şubat öncesinde Acizmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ün Fadime Şahin isimli bir kadınla basılması gibi bir ‘tezgah’ olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada yapılan troll paylaşımların bazıları şöyle:

FADİME ŞAHİN OLAYI NEDİR?

28 Şubat kararlarının alınması öncesinde tarihler 29 Aralık 1996’yı gösterdiğinde Acizmenti Tarikatı lideri Müslüm Gündüz, Fadime Şahin isimli bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı. Gündüz ve Şahin, Hüseyin Üzmez’in evinde basılmıştı. Televizyonlarda yayınlanan olay 28 Şubat sürecinin sembol olaylarından biri halinde gelmişti. İslamcı kesimler, ortaya çıkan skandalın ‘bir tiyatro’ olduğunu iddia ediyordu.