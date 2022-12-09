İbrahim Tatlıses tarikat liderine ateş püskürdü

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını henüz 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği gündeme gelmişti.

Türkiye'nin gündemine düşen bu olayla ilgili tepkiler yağarken bir paylaşımda İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ünlü türkücü tarikat liderine ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses, yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ulan şerefsiz bu mudur lan senin Tarikatın 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla hangi vicdana dayanarak Evlendin ALLAH seni bildiği gibi yapsın oğlum elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum hele sen bi içeri atsınlar bak ordakiler seni nasıl bir kazığa oturtturuyor gör"

İşte o paylaşım