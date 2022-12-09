9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İbrahim Tatlıses tarikat liderine ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses tarikat liderine ateş püskürdü

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını henüz 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği gündeme geldi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses, olaya ateş püskürdü: "Bu yaşımda kazığa oturturdum"

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:37
Takip Et

Hiranur Vakfı başkanının kızını 6 yaşında evlendirmesi olayına ,bir tepkide İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ünlü türkücü tarikat liderine ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses tarikat liderine ateş püskürdü
+
Aa
-

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını henüz 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği gündeme gelmişti.

Türkiye'nin gündemine düşen bu olayla ilgili tepkiler yağarken bir paylaşımda İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ünlü türkücü tarikat liderine ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses, yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ulan şerefsiz bu mudur lan senin  Tarikatın 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla hangi vicdana dayanarak Evlendin ALLAH seni bildiği gibi yapsın oğlum elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum hele sen bi içeri atsınlar bak ordakiler seni nasıl bir kazığa oturtturuyor gör"

İşte o paylaşım

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
5
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
6
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.