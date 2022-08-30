30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Flaş... Flaş... Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı." dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:35
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:04
Takip Et

Flaş... Flaş... Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Flaş... Flaş... Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalçın Türk
30.08.2022 13:04
daha önce yakalanmış serbest bırakılmış, acaba ne değişti.. af mı geliyor? seçim yaklaştığı için mi? yoksa bilmediğimiz başka işler mi var?  
 
Yıldırım Demircioğlu
30.08.2022 12:48
Anlaşıldı, Devlet Bahçeli affı çok yakın. Kuytu da sakladıkları suçluları sırlayacaklar.  
 
Yalçın Türk
30.08.2022 12:36
arnavutluk polisine emir veremedikleri için yakalanması normal ama Türkiye'de ki bağımsız yargı serbest bırakabilir..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
3
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
7
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.