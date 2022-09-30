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Barış Pehlivan'dan bomba Thodex iddiası. Adalet Bakanlığı'nın Fatih Özer açıklamasına yanıt verdi

Gazeteci ve yazar Barış Pehlivan, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'le ilgili yazılarına dair Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yanıt vererek "Özer’in hapiste fazla kalmaması için Ankara’da pazarlık yapıldığı iddiası doğru mu?" diye sordu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 20:51
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Gazeteci Barış Pehlivan Adalet Bakanlığı'nın Fatih Özer iddialarına Ankara'da pazarlık yapıldığı iddiası doğru mu diyerek yanıt verdi

Barış Pehlivan'dan bomba Thodex iddiası. Adalet Bakanlığı'nın Fatih Özer açıklamasına yanıt verdi
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, binlerce kişiyi milyarlarca lira dolandırdığı ifade edilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinin kaleme aldığı köşe yazısından sonra yapılmasına tepki göstermişti.

“Neden benim yazmamı beklediniz?” diye soran Pehlivan, “Henüz bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor. Ve bu ‘son dakika’ haberleri bir yerlere mesaj gibi duruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan, önceki yazısında “Arnavutluk’taki Başsavcı Kreshnık Ajazı’nın 9 Eylül’deki “Türkiye’nin iade talebinde bulunmadığı ve resmi sürenin 40 gün olduğuna” ilişkin açıklamasına yer verdiğini hatırlatmış; “İşte bu satırların mürekkebi daha kurumamıştı ki aynı gün Türkiye’nin Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinde bulunulduğuna dair haberler çıktı” diye yazmıştı.

Pehlivan, iade talebinin Özer’in yakalanmasından tam 29 gün sonra yapıldığını kaydederek “Umarım Thodex’in kurucusu Özer kısa süre içinde Türkiye’de olur” dedi.

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Adalet Bakanlığı ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, iade talebinin daha önce yapıldığını ileri sürdü. Bakanlık, “şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlem ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir" denildi.

“ANKARA’DA PAZARLIK YAPILDIĞI İDDİASI DOĞRU MU?”

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Pehlivan, kendisinin, THODEX'in kurucusu Fatih Özer'le ilgili yazılarına dair Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yanıt vererek "Özer’in hapiste fazla kalmaması için Ankara’da pazarlık yapıldığı iddiası doğru mu?" diye sordu.

Pehlivan, şunları kaydetti:

“1- Adalet Bakanlığı Thodex sessizliğini bozdu. Güzel. Adımı vermiyor ama Cumhuriyet’teki yazıma “asılsız” diyor. Yanıtlarım ve sorularım var…

Önce…

Thodex davasındaki şüpheli durumlara dair 2 yazı kaleme aldım.

2- Arnavutluk’taki Başsavcı Kreshnık Ajazı 9 Eylül’de CNN Türk’e  şunu dedi: “Şu an Türkiye Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’e dair resmi bir iade talebinde bulunmadı. Resmi talebin gelmesini bekliyoruz.”

Soru çok basit: Birçok yerde yayımlanan bu haberi neden yalanlamadınız?

3- Açık kaynaklarda bile bir başsavcı “Türkiye’nin süresi doluyor” diyor ama Türkiye'nin Adalet Bakanlığı neden kılını kıpırdatmıyor? Açıklamanız doğruysa, neden 13 Eylül’ü, yani Arnavutluk’un “Faruk Fatih Özer’i bizden isteyin” şeklindeki yazılı talebini beklediniz?

4- Neden CNN Türk’e sızdırdığınız “iade belgesine CNN Türk ulaştı!” başlıklı haberde defalarca vurgulanan “iade talepnamesi dün yapıldı” sözüne itiraz etmediniz?

5- En önemlisi:

a- Özer’in hapiste fazla kalmaması için Ankara’da pazarlık yapıldığı iddiası doğru mu?

b- Saffet Sancaklı ve oğluna dair dava klasörlerinden belgelerin kaybolduğu iddiası doğru mu?

c- Thodex davasında mahkeme neden birçok raporun gelmesini istemiyor?

6- Ve elbette şu soruyla bitireyim:

6 yıl hapisle yargılanan Emre Olur bir günde Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilebilirken, 40 bin 564 yılla yargılanan Faruk Fatih Özer neden 31 gündür aynı ülkeden getirilemiyor?

Yanıt lütfen...”

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