Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında flaş gelişme. Arnavutluk'ta tutuklanmıştı

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.
Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.
ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı. (AA)
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