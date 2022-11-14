Thodex'in kurucusu Özer'in iade duruşması ertelendi

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti. Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak. Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.