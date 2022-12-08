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Flaş iddia: Kabine'de EYT çatlağı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis’e gelmesine az bir süre kala kadın ve erkeklere getirilecek yaş sınırlaması konusunda Hazine ve Çalışma Bakanlıklarının, bu konuda farklı görüşlere sahip olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:05
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Flaş iddia: Kabine'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çatlağı

Flaş iddia: Kabine'de EYT çatlağı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis’e taşınmasına kısa süre kala EYT yasası bekleyen milyonlarca kişiyi etkileyecek bir iddia ortaya atıldı. EYT ile emekli olacak kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı gelebileceği ifade edildi.

Mynet’te yer alan habere göre, EYT yasası için çalışmalarda artık sona yaklaşılırken dün flaş bir gelişme daha yaşandı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beklenmedik bir EYT zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti. İki bakanın EYT yasasına ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.

SAYI 1,5 MİLYONDAN 400 BİNLERE GERİLEYEBİLİR
EYT’den ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken gelebilecek yaş sınırı sonrası bu rakamın düşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin çok konuşulacak bir iddiada bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaş şartının gelmesi ile bu rakamın 300-400 binlere kadar gerileyebileceğine vurgu yapıyor. “Yaşa takılanlar sorununu yaş şartı getirerek çözersek bu sorunun özünü çözmüş olmayız.” diyen uzman isim, şöyle konuştu:

PATRONLARIN İSTEKLERİ DEVREYE GİRDİ
“Bu durumda iyice mağdur olanlar olabilir. Bu yaş şartı konusunu daha önce de dile getirmiştik. Ancak sayın bakanın da son 10 günün içinde yaptığı açıklamalar da ‘1,5 milyon kişi EYT’den emekli olacak, herhangi bir sınır koymuyoruz, 8 Eylül 1999 öncesi yasal hakların tamamını vereceğiz, mağduriyet olmayacak’ söylemlerinden sonra bu hak şartsız verilecek diye düşündüm. Ama gelinen noktada Çalışma Bakanı ile Maliye Bakanı bence bu konuda şu anda anlaşamıyor. Çalışma Bakanlığı’nın 1,5 milyon sayısını vermesinin nedeni 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlarda yaş şartı aranmadan emekli olacakların sayısını söyledi. Bir de SGK altyapısını hazırladı. Ocak ayında emeklilik için müracaatlar başlayacak. Bir taraftan da patronlar kıdem tazminatı için devreye girdi. Patronlar Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüler. Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma Bakanına göre biraz daha yaş şartı gelmesi gerektiğini ifade ettiği söyleniyor.”

KREDİ GARANTİ FONU İLE FİNANSMAN DESTEĞİ
Öte yandan, TOBB geçtiğimiz haftalarda EYT’de olumsuz etkilerin giderilmesi için çözüm önerilerinin yer aldığı mektubu Bakanlığa sunmuştu. ‘EYT sebebiyle emekli olacaklara ödenecek kıdem tazminatları için işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli finansman imkânı sağlanmalı’ önerisinin ardından Hazine Bakanlığı duruma el attı. EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilecek. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunacak. Böylece hem çalışan hem de işveren desteklenecek. SGK prim farkı ise ortadan kaldırılacak. İstihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi için belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde.

1 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK
EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.
 

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İKTİDARIN HESABI NEYDI DE BÜGÜN FARKLI PROJELERI SIKISTIRMAK İÇIN HESAPLAR UYMUYOR SORUN BÜTCE EKSİKLİGİMİ YAŞ İLERİ ÇEKİLEREK EYT LI SAYISI DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR?
8.12.2022 10:34
KAYBETSEKTE YOGUUZ DÜŞÜNCESİN DE KI  
 
jüpiter
8.12.2022 10:31
eyt li iken yine 2. ci eyeteye takılıp çift dikiş eyt li olmak diye buna denecek o zaman  
 
OLMAYAN PROGRAMI SON DAKIKALARA SIGDIRMAYA ÇALŞILINCA İSTENİLEN AMACA ULAŞAMAZSIN .
8.12.2022 10:30
BÜTCEDE PARA YOK EYT KORUYACAK PROJE ZORLAYARAK MASAYA GELDİ  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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