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Bakan Nebati'den 'kıdem tazminatı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır” dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:19
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EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin açıklama geldi. Bakan Nebati duyurdu

Bakan Nebati'den 'kıdem tazminatı' açıklaması
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Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIKLAR BAŞLATILMIŞTIR"

Nebati, EYT ile emekli olacakların kıdem tazminatları üzerine patronlar için kredi paketi hazırlığı başlatıldığını ifade etti.

Nebati, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. 

Bakan Nebati' nin paylaşımı şöyle: 

 

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