Merhum Ömer Göktuğ kardeşim ve Genel Yayın Koordinatörü Hakan Aygün’le sözleşerek 2 yıl yayına ara veren Flash TV’de Ankara Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi oldum.

21 Nisan 2021’de haber kanalı olarak tekrar yayına başlattık çok da başarılı olduk.

Değerli dostum, meslektaşım Türkiye’nin 2. özel televizyonun kurucusu Ömer Göktuğ’un 19 Ocak 2022’de vefatı sonrası Flash Haber TV’de sadece Moderatör olarak “Adalet ve Demokrasi” programımı yaptım.

21 Ağustos 2024’e kadar Flash Haber TV’de yaşadığım tüm olumsuzluklara rağmen Ömer kardeşime verdiğim sözü tutup sabırla çalıştım.

Ancak derler ya “bardağı taşıran son damladır” tam da öyle oldu ve istifa ederek Flash Haber TV’den ayrıldım.

Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Flash Haber TV’nin tüm emekçilerine bana verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

1969 yılında “çaylak” olarak gazeteciliğe başladım.

1969-1980 döneminde Yeni Tanin Gazetesinde bu önemli mesleği ustalarımdan öğrendim.

1980-1981 arası Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda eğitimimi tamamlayıp çektiğim kura ile Yüksekova Komando Taburu’nda vatani görevimi gururla tamamladım.

1981-1990 döneminde Haldun Simavi’nin Günaydın Gazetesinde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık muhabirliği yaptım.

31 Aralık 1989’da Günaydın’ın Ankara Temsilcisi merhum Yavuz Gökmen tarafından Hulki Cevizoğlu ve Mehmet Öztoprak ile işten atıldık.

1 Ocak 1990’da Star TV Temsilcisi olarak Ankara bürosunu kurdum.

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e Davos’ta Almanya’dan yayın yaptığımızı anlattım ve talimatı ile anayasadaki TRT’nin yayın tekelini kaldırmak için anayasa değişikliği toplantılarına ve 1994’te 3984 sayılı RTÜK yasası çalışmalarına katıldım.

1990’dan bu yana sayısız canlı yayın, haber ve programa imza attım.

1990- 2005 döneminde Star TV Ankara Temsilcisi oldum. 2005’te işten atıldım.

Uzan grubunda çalıştığım için 9 yıl işsiz kaldım. Tek bir iş teklifi almadım

Değerli ağabeyim Abdi Pehlivan’ın daveti üzerine 9 yıl sonra Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü oldum.

Meslek hayatımın brüt 55 net 50. yılında sayısız, “Yılın Gazetecisi ve Yılın Fotoğrafı” ödülleri aldım.

9 Haziran 2016’dan bu yana Yeniçağ Gazetemizde köşe yazarlığımı ve 24 Eylül 2019’dan bu yana da Ankara Temsilciliğini sürdürüyorum.

1994’te RTÜK kurulmasından sonra bugüne kadar yaptığım tek bir program nedeniyle ya da konuk olarak katıldığım çeşitli televizyonlardaki yorumlarım nedeniyle övünerek şunu söylüyorum:

-34 yıldır RTÜK’ten tek bir uyarı cezası bile almadım.

-Yorumcu olduğum televizyonlara da tek bir ceza aldırmadım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler tarafından açılan davalardan beraat ettim.

73 yaşındayım ve aktif olarak gazetecilik mesleğimi sürdürüyorum.

Flash Haber TV’den ayrıldım ama demem ok ki

-Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu bana ki;

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım ve özgür gazeteciyim.

Televizyon yayıncılığına bakalım hangi mecrada devam edeceğim…