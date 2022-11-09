9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa 2014'ten beri sürdürdüğü askeri operasyonu sonlandırdığı açıkladı

Fransa 2014'ten beri sürdürdüğü askeri operasyonu sonlandırdığı açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2014'te başlatılan Barkhane Operasyonu'nun resmi olarak sonladığını bildirdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:32
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2014'ten beri sürdürdüğü askeri operasyonu sonlandırdığı açıkladı

Fransa 2014'ten beri sürdürdüğü askeri operasyonu sonlandırdığı açıkladı
+
Aa
-

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Toulon kentinde yaptığı konuşmada, Fransa’nın gelecek yıllar için askeri stratejisini ele aldı.

Macron, Fransa’nın Afrika’daki ortaklıklarına ilişkin angajmanlarının artık iş birliği mantığı ve söz konusu ülkelerin ordularına destek şeklinde yürütülmesi gerektiğine değindi.

Buna ilişkin gelecek günlerde Afrikalı ortakları, müttefikleri ve bölgesel kuruluşlarla görüşmeye başlayacaklarını söyleyen Macron, burada, Sahra Altı Afrika ve Batı Afrika’daki Fransız askeri üstlerin statüsünü, formatını ve misyonlarının nasıl gelişeceğini, bölge ordularını desteklemek için ortak bir kuruluş meselesini ele alacaklarını ifade etti. Macron, bu stratejinin 6 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Macron, Afrika ve dış ülkelerde yapılan operasyonların süresinin daha iyi sınırlandırılması gerektiğine işaret ederek, “Dış (ülkelerdeki) operasyonlarda zaman sınırı olmadan kalma niyetinde değiliz.” dedi.

OPERASYON RESMİ OLARAK SONLANDIRILDI

Macron, “Ortaklarımıza danışarak bugün Barkhane Operasyonu’nun sonlandığını resmileştirmeye karar verdim” ifadesini kullanarak Afrikalı ülkelere askeri desteklerini, taraflarla belirlenen yeni prensipler doğrultusunda sürdüreceklerini ve bu desteklerin, Afrikalı ortaklarının dile getireceği ihtiyaçlara göre şekil alacağını ifade etti.

Fransa, Mali’deki Barkhane Operasyonu’nda görevli son askeri birimini 15 Ağustos’ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu 9 yıl önce başlamış ve Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
5
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
7
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.