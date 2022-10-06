Erdoğan'dan Macron'a ilginç teklif. Gel seni de alalım Türk Birliği'ne

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayak üstü sohbet etti.

Liderlerin sohbetinde Erdoğan'ın Macron'a söylediği sözler dikkat çekti.

Erdoğan, Fransız mevkidaşına şaka yollu, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne ya..." dedi.

Erdoğan'ın bahsettiği Türk Birliği'nde Macaristan ve Azerbaycan'da bulunuyor.