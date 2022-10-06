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  • Erdoğan'dan Macron'a ilginç teklif. Gel seni de alalım Türk Birliği'ne

Erdoğan'dan Macron'a ilginç teklif. Gel seni de alalım Türk Birliği'ne

Erdoğan, Prag'da katıldığı zirvede Fransa lideri Macron'la şakalaşırken, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne" ifadelerini kullandı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:06
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Erdoğan'dan Macron'a ilginç teklif. Gel seni de alalım Türk Birliği'ne

Erdoğan'dan Macron'a ilginç teklif. Gel seni de alalım Türk Birliği'ne
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayak üstü sohbet etti.

Liderlerin sohbetinde Erdoğan'ın Macron'a söylediği sözler dikkat çekti.

Erdoğan, Fransız mevkidaşına şaka yollu, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne ya..." dedi.

Erdoğan'ın bahsettiği Türk Birliği'nde Macaristan ve Azerbaycan'da bulunuyor.

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Abbas
6.10.2022 16:52
Macron gelse bile Fransızlar kabul etmez, Türkler ile karıştırmayalım  
 
Üstün Türkeli
6.10.2022 16:45
Türklük neymiş diyen birinden beklenecek teklif,Türk birliğini kulüp zannediyordur !  
 
M. T
6.10.2022 16:42
Gülmüşlerdir. Biz böyle liderimiz olduğuna ağlayalım.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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