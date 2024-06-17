Fransa kazanırken kaybetti

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıktı.

D Grubu mücadelesinde Avusturya ile karşı karşıya gelen Fransa, Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Şampiyonluğun en önemli favorisi konumundaki Fransa ortaya koyduğu futbolla beklentilerin uzağında kaldı.

Bu arada son dakikalarda yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı. Hava topuna çıktığı sırada burnunu rakibinin omzuna çarpan Fransız yıldız, kanlar içinde yerde kaldı. Bir süre tedavi gören Mbappe'nin burnundaki yamukluk kameralara yansıdı.

Yerini Giroud'a bırakan Mbappe'nin turnuvadaki geleceği merak konusu oldu.

Fransa 21 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak. Avusturya da aynı tarihte Polonya ile mücadele edecek.