Süper Lig ve 1. Lig'de kritik haftalar. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN:
Süper Lig'de lider Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. 20.30'da başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.
CUMARTESİ:
Adana Demirspor-Kasımpaşa mücadelesi oynanacak. 16'daki maçı Mirza Şeker yazacak.
Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.
PAZAR:
Derbi heyecanı.. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 20.30'daki maçı Gürel Yurttaş ve Turgay Beşyıldız yazacak.
Aynı saatte Göztepe ile Eyüpspor oynayacak. Maçı Sedat Kaya yazacak.
PAZARTESİ:
Çaykur Rizespor, Boluspor deplasmanına çıkacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.
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