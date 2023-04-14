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Süper Lig ve 1. Lig'de kritik haftalar. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki maçların heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 00:05
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Maçların heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor

Süper Lig ve 1. Lig'de kritik haftalar. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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BUGÜN:

Süper Lig'de lider Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. 20.30'da başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.

CUMARTESİ:

Adana Demirspor-Kasımpaşa mücadelesi oynanacak. 16'daki maçı Mirza Şeker yazacak.

Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.

PAZAR:

Derbi heyecanı.. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 20.30'daki maçı Gürel Yurttaş ve Turgay Beşyıldız yazacak.

Aynı saatte Göztepe ile Eyüpspor oynayacak. Maçı Sedat Kaya yazacak.

PAZARTESİ:

Çaykur Rizespor, Boluspor deplasmanına çıkacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.

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