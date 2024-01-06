Arda Güler'i korkutan görüntü. Kara kara düşünüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'i korkutan görüntü. Kara kara düşünüyor
Aradina karşısında ilk maçına çıkması beklenen Arda Güler Aradina'nın staduyumunu görünce şoka uğradı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sakatlığını tamamen atlatan genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

d9a6ea3027ef4049b973bf13a17abbd7.jpg

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Aradina ile karşılaşacak olan Eflatun Beyazlılarda Arda Güler’in de forma giymesi bekleniyor.

01-hy0g.webp

Haberde ayrıca ilk maçına çıkacak Arda Güler’in Aradina’nın stadında oynanacak mücadele öncesi sahanın zemini ile ilgili endişe duyduğu aktarıldı.

ss-20231207-142643901-2423245.jpg

6 Aralık Cuma (Bugün) TSİ 23.30’da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Rafael Nadal Avustralya'da kaybetti
Rafael Nadal Avustralya'da kaybetti
Galatasaraylı yıldızlar maç öncesi şov yaptı
Beşiktaş'ta son çare 'Kurtar bizi Lucescu.' Eren Bozdaş yazdı
beIN Sports'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maç açıklandı. Kritik mücadele beIN Sports Haber'de
Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu açıkladı. Kazak çöllerinde adı duyulmamış Bahtiyar'a kim neden 4.5 milyon euro verdi
Icardi krizinden Wanda Nara ve para çıktı. Galatasaray'daki İngiliz sarmalını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Sergio Ramos'un son haline ibreti alem için bakın. Az daha Beşiktaş yıllık 15 milyon euro sayacaktı
Son Haberler
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi Gündem
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar! Yazarlar
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi Gündem
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi Ekonomi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde Sağlık
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde