Arda Güler'i korkutan görüntü. Kara kara düşünüyor

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sakatlığını tamamen atlatan genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Aradina ile karşılaşacak olan Eflatun Beyazlılarda Arda Güler’in de forma giymesi bekleniyor.

Haberde ayrıca ilk maçına çıkacak Arda Güler’in Aradina’nın stadında oynanacak mücadele öncesi sahanın zemini ile ilgili endişe duyduğu aktarıldı.

6 Aralık Cuma (Bugün) TSİ 23.30’da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.