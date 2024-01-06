Galatasaraylı yıldızlar maç öncesi şov yaptı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. Hafta mücadelesinde Galatasaray HDİ Sigorta sahasında Arkas ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 14.00’te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızı voleybolcular sahada futbol yetenekleri ile hayran bıraktı.

Galatasaraylı yıldızların yaptığı şova ise anında Arkaslı Emre Çevik aynı güzellikle cevap verdi.

Kritik karşılaşma önce Galatasaray HDİ Sigorta aldığı 9 galibiyet ve topladığı 28 puanla 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip Arkas ise 6 galibiyet ve 19 puanla 7. sırada