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Gabon'da cinsel tacizden yargılanan Federasyon Başkanı Katar'da görüldü

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda cinsel tacizden yargılanan Gabon Federasyon Başkanı vardı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:12
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Gabon'da cinsel tacizden yargılanmıştı. O Federasyon Başkanı Katar'da kameralara yansıdı

Gabon'da cinsel tacizden yargılanan Federasyon Başkanı Katar'da görüldü
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Uluslararası futbolcular birliği Fifpro, Gabon Futbol Federasyonu başkanının, ülkesinde cinsel tacizden yargılanırken,  Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na  neden katılmasına izin verildiğini sorguladı. 

Gabon'da "pedofili suçlamasıyla" altı ay tutuklu kaldıktan sonra Ekim ayı sonunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Pierre-Alain Mounguengui, FIFA başkanı Gianni Infantino ve Tamim bin Hamad al- Katar Emiri Thani ile Al Bayt Stadyumu'nda kameralara yakalandı.

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