Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi çifte şok. Okan Buruk'un hesapları şaştı

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi çifte şok. Okan Buruk'un hesapları şaştı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki yıldızından gelen haberle sarsıldı, özellikle sağ bek pozisyonu için plan değişikliğine gitti.

Galatasaray; Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekibe iki yıldızı Hakim Ziyech ve Serge Aurier’den kötü haber geldi.

Geniş kadroda olması beklenen Hakim Ziyech'in tedavi icin Hollanda’ya gittiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk; sağlık ekibinin önerisiyle Faslı futbolcuya iki gün izin verdi. Ziyech’in Çarşamba günü takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Diğer yandan Sabah’ta çıkan habere göre, sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve Afrika Kupası’ndan sakat olarak dönen Serge Aurier’in de sakatlığının devam ettiği ve derbide sahada olamayacağı ifade edildi.

Okan Buruk; kupa maçının ardından Aurier'in, derbide oynayabileceğine yönelik ifadeler kullanmıştı. Buruk bu gelişme sonrası sağ bek pozisyonu için plan değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

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