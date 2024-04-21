Galatasaray: 4 Pendikspor: 1

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1
Süper Lig'de Pendikspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Galatasaray ve Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazandı ve 3 puanı zorlanmadan aldı.

Galatasaray'ın galibiyet gollerini 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6'da penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

Pendikspor'un tek golü eski Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 90 yaparak liderliğini sürdürdü.

Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada yer aldı.

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