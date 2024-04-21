Galatasaray: 4 Pendikspor: 1

Galatasaray ve Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazandı ve 3 puanı zorlanmadan aldı.
Galatasaray'ın galibiyet gollerini 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6'da penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.
Pendikspor'un tek golü eski Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 90 yaparak liderliğini sürdürdü.
Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada yer aldı.
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