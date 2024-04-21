Ali Koç havalara zıpladı İmamoğlu karalar bağladı

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Ali Koç havalara zıpladı İmamoğlu karalar bağladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun şampiyonluk sayısına verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Final serisinin 5. ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk eden Sarı-Lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı, seriyi 3-2'ye getirip üst üste 2, toplamda 7. şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran an maçın son saniyesinde yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte izledi.

Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluğu getiren sayısı sonrası Başkan Ali Koç bir anda ayağa kalktı ve iki elini açıp büyük sevinç yaşadı.

O anlarda kameralar kayıttaydı. Dilek İmamoğlu'nun iki elini başının arasına alıp üzüldüğü görüldü.

Dilek İmamoğlu daha sonra alkışlarla Fenerbahçe'yi tebrik etti. Ekrem İmamoğlu da eşine katılıp alkışlarla Sarı-Lacivertli ekibe destek oldu.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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