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Galatasaray'da 600. gol kimden gelecek? Sadece 2 gol kaldı

Süper Lig'de lider Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda 598 gol attı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:10
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Galatasaray 600. golü arıyor

Galatasaray'da 600. gol kimden gelecek? Sadece 2 gol kaldı
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Son olarak ligde Adana Demirspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da gözler, 600. golü atacak oyuncuya çevrildi.

Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, resmi maçlarda toplan 598 gol atıldı.

İLK GOL SERVET ÇETİN'DEN
Aslantepe'de ilk golü Servet Çetin atmıştı.  

Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. golleri atan isim olarak tarihe geçmişlerdi.

Bugün oynanacak Başakşehir maçında 600 gol barajına ulaşılabilir.

600. golü atacak futbolcu merakla bekleniyor.

 

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