Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti kritik virajda hata yapmadı. Cimbom, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucunu beklemeye başladı.
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 22. dakikada Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5'te penaltıdan Icardi'nin attığı golle 3-1 kazandı.
Adana Demirspor'un tek golü 45+4'de penaltıdan Mbaye Niang kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Adana Demirspor ise 23 puanla 5. sırada kaldı.