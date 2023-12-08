Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti kritik virajda hata yapmadı. Cimbom, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucunu beklemeye başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 2

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 22. dakikada Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5'te penaltıdan Icardi'nin attığı golle 3-1 kazandı.

Adana Demirspor'un tek golü 45+4'de penaltıdan Mbaye Niang kaydetti.

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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 3

Bu sonuçla Galatasaray puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Adana Demirspor ise 23 puanla 5. sırada kaldı.

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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 4
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 5
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 6
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 7
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 8
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 9
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 10
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 11
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 12
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 13
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 14
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 15
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 16
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 17
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 18
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 19
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 20
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 21
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 22
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 23
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 24
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 25
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 26
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 27
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 28
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 29
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 30
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 31
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 32
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 33
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 34
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 35
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 36
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 37
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 38
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 39
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 40
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 41
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 42
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 43
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 44
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 45
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 46
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 47
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 48
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 49
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 50
51/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 51
52/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 52
53/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 53
54/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 54
55/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 55
56/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 56
57/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 57
58/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 58
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 59
60/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 60
61/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 61
62/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 62
63/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 63
64/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 64
65/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 65
66/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 66
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 67
68/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 68
69/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 69
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 70
71/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 71
72/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 72
73/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 73
74/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 74
75/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 75
76/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 76
77/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 77
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 78
79/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 79
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 80
81/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 81
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 82
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 83
84/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 84
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 85
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 86
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 87
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 88
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 89
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 90
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 91
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 92
93/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 93
94/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 94
95/107
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 95
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 96
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 97
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 98
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 99
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 100
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 101
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 102
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 103
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 104
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 105
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 106
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Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar 107
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