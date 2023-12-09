Erden Timur istifa mı etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un istifa ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapılan transferlerde önemli rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Timur için Adana Demirspor maçında yoğun sevgi tezahüratları vardı.

Gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'daki canlı yayın sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı.

Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddiaları Dursun Özbek sorduğunu anlatan Levent Tüzemen "Dursun Özbek'e sordum, 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun. Spekülasyon yaratmak istiyorlar.' dedi." şeklinde konuştu.

Ayrıca Levent Tüzemen, Dursun Özbek'in şu sözlerini de canlı yayın sırasında aktardı:

"Kendisine sordum. 'Hayır başkanım, çok mutluyum' diye cevap verdi. Galatasaray'ın içerisine bir takım insanlar bomba düşürmeye çalışıyorlar. Çok memnunuz, hiçbir sıkıntısı yok. İşinin başında."