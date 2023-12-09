Erden Timur istifa mı etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un istifa ettiğine yönelik haberlere Başkan Dursun Özbek açıklık getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erden Timur istifa mı etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un istifa ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapılan transferlerde önemli rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Timur için Adana Demirspor maçında yoğun sevgi tezahüratları vardı.

Gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'daki canlı yayın sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı.

Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddiaları Dursun Özbek sorduğunu anlatan Levent Tüzemen "Dursun Özbek'e sordum, 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun. Spekülasyon yaratmak istiyorlar.' dedi." şeklinde konuştu.

Ayrıca Levent Tüzemen, Dursun Özbek'in şu sözlerini de canlı yayın sırasında aktardı:
"Kendisine sordum. 'Hayır başkanım, çok mutluyum' diye cevap verdi. Galatasaray'ın içerisine bir takım insanlar bomba düşürmeye çalışıyorlar. Çok memnunuz, hiçbir sıkıntısı yok. İşinin başında."

İlgili Haberler
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek kararı
Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu
Savcılıktan kulüp başkanına sahte sponsorluk soruşturması
Galatasaray Adana Demirspor'u işte böyle yendi. Fotoğraflardaki inanılmaz ayrıntılar
Galatasaray'ın en büyük farkını açıkladı. Derbi de yarayacak. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray Adana Demirspor maçında penaltı Fenerbahçe Karagümrük maçında değil
Galatasaray Adana Demirspor maçında penaltı Fenerbahçe Karagümrük maçında değil
Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke Dünya
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke
Beşiktaş'tan taraftarları umutlandıran derbi bileti açıklaması Spor
Beşiktaş'tan taraftarları umutlandıran derbi bileti açıklaması
Kalp krizinin en büyük habercisi gözlerdeki işaret ortaya çıktı Sağlık
Kalp krizinin en büyük habercisi gözlerdeki işaret ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin menajerinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Genç şarkıcı 'Herkes benim ölmemi istiyor' demişti Magazin
Aleyna Tilki'nin menajerinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Genç şarkıcı 'Herkes benim ölmemi istiyor' demişti
Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş CHP'den aday adayı oldu Siyaset
Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş CHP'den aday adayı oldu
Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte Icardi'ye küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisinden tarihe geçecek savunma Spor
Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte Icardi'ye küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisinden tarihe geçecek savunma
Ankara'da okula giden Tunahan'ı köpekler resmen yedi. Bunlar sizin eseriniz köpekseverler Gündem
Ankara'da okula giden Tunahan'ı köpekler resmen yedi. Bunlar sizin eseriniz köpekseverler