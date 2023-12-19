Adana Demirspor 2 dakikada kendine geldi. Gaziantep skor avantajını koruyamadı! Mirza Şeker yazdı

Büyükekşi'nin 'süresiz' ertelediği Süper Lig'e geri döndük ve lig maçları yeniden başladı.

17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, evinde kötü bir dönemden geçen Adana Demirspor'u ağırladı.

Gaziantep'te maçın başlamasıyla birlikte oyunun kontrolünü eline alan Adana Demir oldu.

Adana Demirspor, rakipte boşluk arasa da Gaziantep, gol yollarında geçit vermedi.

DURAN TOPTAN GOL GELDİ!

Oyunun üstünlüğü Adana Demirspor, kendi silahıyla topu ağlarında gördü.

Ligin en çok duran toptan gol atan takımı olan Adana temsilcisi, duran toptan golü yedi.

Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda defanstan çıkıp gelen Arda Kızıldağ, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve dakika 17'de skor 1-0'a geldi.

Adana Demirspor, yediği bu gole hızlı reaksiyon vermek istese de, geliştirdiği ataklar başarısız oldu.

İSTERLERSE TOPU EVE GÖTÜRSÜNLER!

İlk yarının sonlarına doğru tempo düşerken, takımlar soyunma odasına 1-0'lık Gaziantep FK üstünlüğü ile girdi.

İlk 45 dakikada dikkat çeken istatistik, Adana Demirspor'un yüzde 69'a yüzde 31 topa sahip olmasıydı.

Yani Adana istediği kadar topla oynasın, Gaziantep FK attığı 1 golle ilk yarıyı önde kapattı.

Akıllara Mourinho'nun Tottenham'ın başındayken Manchester City'i yenmesi sonrası gelen 'Manchester City, size karşı % 70 topa sahip oldu' sözüne verdiği yanıt geldi;

"İsterlerse topu eve götürsünler, 3 puanı ben aldım."

MARKOVIC BİR DE GOL ATTI

İkinci yarı düşük tempoda seyrederken, Gaziantep FK Lazar Markovic'in 54. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Bu gol Gaziantep'i iyice rahatlatırken, Lazar Markovic bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

ADANA DEMİRSPOR 2 DAKİKA DÖNDÜ! İNANILMAZ

Gaziantep taraftarı, umarım ki büyük şok yaşamıştır. Ancak şok olunmayacak gibi değil.

Adana Demirspor, 72'de Emre Akbaba, 73'te Akintola'nın attığı gollerle, skoru 2-0'dan 2-2'ye getirdi.

ADANA DEMİR 1 PUANI KURTARDI!

Mücadelenin son dakikaları nefes kesti ancak maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Mavi Şimşekler, galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, üst sıralardan epey bir koparak 6. sıraya yerleşti.

Gaziantep FK ise küme maç fazlasıyla küme hattından biraz uzaklaşarak 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Adana Demirspor'un probleminin ne olduğunu anlamak güç! Bu takımın böyle bir takım olmadığını her zaman söylüyoruz. Artık zaman gösterecek...