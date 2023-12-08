Ahh Belhanda. Ne diyeceksin Murat başkan buna? Mirza Şeker yazdı

Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile başladı.

Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan ve 4 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, zirvede liderlik yarışı veren Galatasaray'a konuk oldu.

Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demir, sahaya Serkan Damla ile çıkarken, deplasman lanetini kırmak istiyordu.

Ayrıca Belhanda, N'Diaye ve Emre Akbaba, eski takımlarına karşı sahadalardı.

Maç yüksek tempoda başlarken, top iki kaleye de gidip geldi.

Tehlikeli pozisyonlar izledik ilk 15 dakikalık bölümde.

BOEY AÇILIŞI YAPTI!

Galatasaray tüm hatlarıyla hücum ederken, Sacha Boey ile golü bulmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla içeri sokulan Boey, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve 22. dakikada golünü attı.

Bu sezon ilk golünü atan Boey, açılışı yapmış oldu.

ADANA DEMİRSPOR KAÇIRDI KEREM ATTI

Konuk ekip, Yusuf Sarı ve Nani ile çok önemli iki pozisyon kaçırdı. Bu pozisyonlardan yaklaşık birkaç dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun golü geldi.

29. dakikada Icardi'nin şık dokunuşuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, ayağının dışıyla topu aşırdı ve filelere gitti.

Yarım saatlik dilimde yıldızlaşan Kerem, 1 gol ve 1 asist yaparak 2 gole katkı sağladı.

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, ADANA DEMİR FARKI 1'E İNDİRDİ!

Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği top Nelsson'un koluna temas etti.

Pozisyonu izlemeye giden Abdulkadir Bitigen, beyaz noktayı gösterdi. Fernando Muslera itirazdan dolayı sarı kart görürken, cezalı duruma düştü. Sivasspor maçında forma giyemeyecek.Topun başına geçen Mbaye Niang, Muslera'yı ters köşeye yatırdı ve topu ağlara yolladı.

İlk yarı 2-1 tamamlanırken, Serkan Damla, ikinci yarıya Nani-Akintola hamlesini yaptı. Nani'yi oyundan alırken, Akintola'yı sahaya sürdü.

Galatasaray, çok baskılı başlarken, Cisse'nin ters vuruşu direkte patladı. 2 dakika sonrasında ise Icardi'nin sert şutunu Svensson çizgiden çıkardı.

Son bölümler bir hayli tempo kazanırken, karşılıklı ataklar izledik iki takımdan.

Bir direkte Sergio Oliviera'dan geldi. 85. dakikada yapılan ortaya kafayı vuran Portekizli, topu direğe nişanladı.

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

90+3'te kaleci Magomedaliev'in müdahalesi ile Bakambu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başına Arjantinli yıldız Icardi geçti ve topu ağlara yolladı.

Bu gol sonrası tribünler yıkılırken, Icardi son sözü söyledi ve maç 3-1 noktalandı.

BU ADANA DEMİRSPOR ESKİ ADANA DEMİRSPOR DEĞİL!

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Adana Demirspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca deplasmanda halen kazanamadı bu sezon.

Nerede o eski Adana Demirspor? Rakibine kök söktüren, baskılı oynayan ve galibiyete uzanan...

Umarım bu durum bir an önce düzelir...

BİR PARANTEZ DE BELHANDA'YA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda, her Galatasaray maçında sanki 'bilerek' oynamıyormuş gibi bir hava yaratıyor. 74 dakika sahada kalan ve maç boyu sadece 1 şut çeken Belhanda, onda da kaleyi tutturamadı.

Ayrıca 68. dakikada yaşadığı pozisyon yok artık dedirtti. Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topta bomboş kalan Belhanda, topu ayağında ezdi ve pozisyonu harcadı.

Belki de Adana Demirspor'a 1 puanı getirecek gol olabilirdi. Peki neden harcadı bu pozisyonu? Galatasaray'a olan sevgisinden mi? Murat Başkan ne der bu konuya?

Maç fazlası ile liderliğe yükselen Galatasaray ise, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin hata yapmasını bekleyecek.