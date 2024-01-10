Galatasaray Antalyaspor'u farklı geçti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Galatasaray Antalyaspor'u farklı geçti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Sahasında Bitexen 1207 Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 6-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Kadınlar Ligi 15. Hafta mücadelesinde Galatasaray Bitexen 1207 Antalyaspor'u konuk etti

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti.

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Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 21 ve 32. dakikalarda Ruth Monique Kipoyi, 37. dakikada Benan Altıntaş, 63. dakikada Ebru Topçu, 86. dakikada Arzu Akkurt ve 90+1. dakikada Naomie Kaba attı.

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Bu galibiyet puanını 36’ya çıkaran sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe’yi geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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