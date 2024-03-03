Galatasaray Beşiktaş'tan özür dilemedi. Aksine özür bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Beşiktaş'tan özür dilemedi. Aksine özür bekliyor
Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası protokol tribününde çıkan tartışma sonrası gerginlik daha da büyüdü.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı sarı lacivert salıncağa binen, üzgün kartal resmi sonrası protokol tribününde tansiyon yükseldi.

Paylaşımı ekranlardan gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu ne cüret? Sabrımızı taşırmayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye çıkıştı.

Olayın sonrasında Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli ile konuşan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilediler mi ki biz paylaşım yüzünden Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesinler." dedi.

İlgili Haberler
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı
Beşiktaş penaltı beklemişti Ahmet Çakar bombayı patlattı
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler
Galatasaray derbiyi kazandı çılgınca eğlendi. Beşiktaş taraftarı olanları izledi
Beşiktaşlılar kusura bakmasın ama bunu söylemek zorundayım. Galatasaray'a bundan yenildiniz
Beşiktaş 10 kişi kaldı taraftar çıldırdı. Halil Umut Meler'e büyük tepki
Hakeme büyük tepki. Beşiktaş penaltı bekledi. Cenk sarı kart gördü
Son Haberler
Alacaklarını alamayan işçiler yaptıkları binanın dış cephesini söktü! Video
Alacaklarını alamayan işçiler yaptıkları binanın dış cephesini söktü!
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı Spor
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı
Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu Video
Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu
Köy öğretmeni Nida öğrencileriyle birlikte çektiği videoyla kalbinizi ısıtacak Video
Köy öğretmeni Nida öğrencileriyle birlikte çektiği videoyla kalbinizi ısıtacak
Google artık şifrenizi paylaşmanızı talep ediyor. İşte yeni özelliğin detayları Teknoloji
Google artık şifrenizi paylaşmanızı talep ediyor. İşte yeni özelliğin detayları
Yunanistan'da dilenci verilen 5 lirayı geri verdi: "Bu çeyrek Euro bile Eemiyor!" Video
Yunanistan'da dilenci verilen 5 lirayı geri verdi: "Bu çeyrek Euro bile Eemiyor!"