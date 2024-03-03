Galatasaray Beşiktaş'tan özür dilemedi. Aksine özür bekliyor

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı sarı lacivert salıncağa binen, üzgün kartal resmi sonrası protokol tribününde tansiyon yükseldi.

Paylaşımı ekranlardan gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu ne cüret? Sabrımızı taşırmayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye çıkıştı.

Olayın sonrasında Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli ile konuşan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilediler mi ki biz paylaşım yüzünden Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesinler." dedi.