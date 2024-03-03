Beşiktaş ayaklandı. Feyyaz Uçar 'Kartal'ın ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı' diyerek Galatasaray'ı hedef aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ayaklandı. Feyyaz Uçar 'Kartal'ın ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı' diyerek Galatasaray'ı hedef aldı
Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı kartal paylaşımı için çok sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi sona erdi, ancak demeç savaşları devam ediyor.

Galatasaray Kulübü; karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Sarı-Lacivert salıncağa binmiş üzgün bir kartal görseli paylaştı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat protokol tribününde bu paylaşıma sert tepki gösterdi, karşılıklı söz düellosu yaşandı.

Ardından Siyah-Beyazlı kulübün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar basın açıklamasıyla Galatasaray Kulübü'nü sert sözlerle hedef aldı.

Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı. Biz kendi yıldönümümüzü kutluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka bir şey aramayın. Doğduğumuz günü kutladık. Onun için bu kadar taraftar geldik."

"Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. Bu hareket hiç yakışmadı. İş ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor."

"Maçın hakemine sormak istiyorum. Bir tane penaltı pozisyonu var. Bize genelde VAR'dan çağrılmıyor hakem. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler, 'Beşiktaş için YOK' desinler. Bir görüntü var, rakip formasından asılıyor Cenk'in, VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz sarı kart bile tartışılır, bir ikili mücadele var, rakip oyuncu ufak bir temastan kendini yere atıyor. O zaman VAR çağırıyor. VAR'ın orada çağırması da garip, niye müdahale ediyor. Hakem yakında görmüş, sarı kartını göstermiş. Mevcut VAR sistemi, Beşiktaş'ın aleyhine devam etmektedir."

"Üzülüyoruz. Taraftarımız üzülüyor. Bu şekilde Türk futbolu büyük yara alıyor dostlar. Ondan sonra Avrupa kupalarında çok sıradan ekiplere elenip geliyoruz. Dokunmayın maçlara. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti bitirmeyin. Rekabeti öldürmeyin. Sahada iyi olan kazansın."

"İstifaya davet edilen bir TFF var. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz. Kulüplerin bir arada vereceği karar önemli. Dursun Özbek 'TFF istifa' diye açıklama yaptıysa biz de elimizden gelen desteği veririz."

Galatasaray maç sonunda sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı:

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